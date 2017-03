Orientierungslauf 300 Aktive im Friedewalder Forst Die Veranstalter des SSV Planeta Radebeul halten 13 Laufstrecken mit unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrad bereit.

© Symbolfoto/Robert Michael

Beim offiziellen Saisonauftakt der Orientierungsläufer am Samstag werden 300 Aktive aus ganz Sachsen in der Waldparkturnhalle an der Kottenleite erwartet. Die Veranstalter des SSV Planeta Radebeul halten 13 Laufstrecken mit unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrad bereit. Von kurzen Direktbahnen auch zum Ausprobieren des Orientierungslaufsportes und einfache Kinderbahnen mit einer Länge von 1,4km Luftlinie bis zur Herren-Elitebahn, die eine Länge von über 13 km Luftlinie aufweist, reicht das Spektrum. 10 Uhr gehen die ersten Sportler auf die Jagd nach den Kontrollposten und Punkten für die sächsische Landesrangliste.

Ein überraschend großes Starterfeld ist in der Damen-Elite am Start. Über die 8,3km lange Strecke mit 185 Metern Steigung wird eine spannende Entscheidung zwischen den Juniorinnen wie Ellen Klüser und Paula Starke und den erfahrenen, langjährigen Eliteläuferinnen wie Cornelia Eckardt (alle TU Dresden) und Anne Heinemann (Robotron Dresden) erwartet.

Bis jetzt 12 Herren wollen sich der Aufgabe der 13,2 km Luftlinie langen Strecke mit über 300m Steigung stellen. Es wird ein Dreikampf zwischen den Dresdnern Philipp Müller (Post), Matthias Kretzschmar und Wieland Kundisch (beide TU) erwartet.

