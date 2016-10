30-Tonnen-Lok hängt am Haken Das Exponat vom Kraftwerksmuseum Hirschfelde steht künftig in Liberec. Die Vorbereitung für den Transport dauerte einige Wochen.

Die Lok beim Abtransport aus Hirschfelde. © Rafael Sampedro

Mit zwei riesigen Kränen ist am Vormittag die Dampfspeicherlok vom Hirschfelder Kraftwerksmuseum verladen worden. Das 30 Tonnen schwere Exponat steht künftig im Technikmuseum in Liberec. Die dortigen Museumsfreunde waren im Frühjahr auf die Lok aufmerksam geworden. Sie hatten im März bereits drei kleinere Museumsstücke abgeholt. Für die jetzige Verladung und den Transport waren mehrere Wochen Vorbereitung notwendig, wie Petr Kumpfe, Pressesprecher des tschechischen Museumsvereins, erklärt.

So ist die Lok, die seit gut 20 Jahren auf der Freifläche neben der Maschinenhalle des ehemaligen Kraftwerks stand, erst einmal freigeschnitten worden. Zudem mussten einige Teile im Vorfeld abmontiert werden, um den Transport zu erleichtern und das Gesamtgewicht ein bisschen zu reduzieren. Am späten Abend und in der Nacht erfolgt dann der Transport nach Liberec. Dort bekommt die Lok erst einmal einen provisorischen Standort. Nächstes Jahr, nach der Neugestaltung des Museumsgeländes, soll sie noch mal umgesetzt werden, kündigt Kumpfe an. (jl)

