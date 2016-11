30 Reifen und keine Rechnung Brandneue Lkw-Reifen hatte ein 42-Jähriger in seinem Kleintransporter auf der A17. Eine Rechnung fehlte allerdings.

© Symbolbild/Andreas Weihs

Pirna/Breitenau. Ein 42-jähriger Rumäne hatte keine glaubhafte Ausrede parat, woher die 30 Lkw-Reifen in seinem Kleintransporter kamen. Der Mann war auf der A 17 in Richtung Prag unterwegs, als er von Beamten der Bunespolizei gestoppt wurde. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die LKW-Reifen mit einem Zeitwert von etwa 12000 Euro, in der vorangegangenen Nacht im Raum Perleberg in Brandenburg gestohlen wurden.Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Sachverhalt führt zuständigkeitshalber die Landespolizei Sachsen.

zur Startseite