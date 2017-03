30 Prozent mehr Schüler Während an einigen Oberschulen in Meißen weniger Fünftklässler angemeldet sind, boomen die Gymnasien.

Kaum ein Platz ist noch frei an dieser Schule bei Radeberg. Vor allem die Gymnasien in Meißen und Umland verzeichnen gute Anmeldezahlen. © Arno Burgi/dpa

Das werden gut gefüllte fünfte Klassen im neuen Schuljahr am Meißner Gymnasium Franziskaneum. Um fast ein Drittel ist die Zahl der angemeldeten Schüler im Vergleich zu 2016 nach oben geschnellt. Das hat jetzt die Regionalstelle Dresden der Bildungsagentur mitgeteilt. Die Statistik sage allerdings nichts darüber aus, wie viele Schüler am Ende tatsächlich die jeweilige Schule besuchen werden, schränkt die Behörde ein. Das werde noch ausgehandelt.

Trotzdem dürfe es am Franziskaneum ab 7. August auf fünf neue Klassen hinauslaufen. Dieser Zustand ist für die Schule nicht ungewöhnlich. Auch die jetzigen 6., 7. und 10. Klassen sind fünfzügig. Die 6. Klassen umfassen mit 139 Kindern nur knapp weniger Schüler, als aktuell für das Schuljahr 2017/2018 angemeldet sind.

Die Möglichkeit, auch ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium aufs Franziskaneum zu kommen, nutzten laut Bildungsagentur sieben Schüler. Ein Ansturm – so wie teilweise im Vorfeld spekuliert wurde – blieb damit aus. Insgesamt verzeichnen sämtliche acht Gymnasien im Landkreis 53 Fünftklässler, welchen nicht ausdrücklich der Weg zum Abitur empfohlen wurde.

Für Schwankungen unter den einzelnen Schulen dürften zumeist individuelle Faktoren eine Rolle spielen. Eine Ursache für die sehr gute Resonanz des Franziskaneums könnte in den hohen Investitionen liegen, die das Haus attraktiver gemacht und die Lernmöglichkeiten nochmals deutlich verbessert haben. Rund sieben Millionen Euro an städtischen Mitteln und Fördergeldern flossen in das Städtische Gymnasium. Den letzten großen Schritt bildeten vergangenes Jahr die Bauarbeiten am oberen Schulhof des Franziskaneums. Das bis dahin unbefestigte Basketballfeld wurde neu angelegt, die übrige Hoffläche gepflastert, Grünanlagen und Zufahrt neu gestaltet, ebenso das Beachvolleyballfeld.

Bei den Oberschulen zeichnet sich in Stadt und Land ein gegensätzlicher Trend ab. Sowohl an der Meißner Triebischtal-Oberschule als auch an der Pestalozzi-Oberschule sind derzeit mehr als zehn Schüler weniger angemeldet als für das Schuljahr 2016/2017. Erfahrungsgemäß kommen jedoch in den nächsten Wochen noch Fünftklässler dazu. Um den Bestand beider Häuser muss sich niemand sorgen. Mindestens die Zweizügigkeit dürfte garantiert sein.

Im Gegensatz zu Meißen dürfen sich die beiden Land-Oberschulen in Lommatzsch und Nossen über ein leichtes Plus freuen. Eltern und Kinder schätzen den familiären und behüteten Charakter.

Ähnlich wie in Meißen gehen beim Coswiger Gymnasium die Zahlen nach oben. Mit 117 angemeldeten Fünftklässlern bleibt die Schule derzeit unter der Höchstzahl von 124 Kindern in den jetzigen Fünften. Auch hier ist mit Zuwachs zu rechnen.

