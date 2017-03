Handball 30 Minuten gut mitgespielt Die Weinböhlaer Handball-Frauen verlieren erneut. Eine kleine Relegationschance bleibt.

Ein kleiner Lichtblick bei den Weinböhlaer Handball-Damen: B-Juniorin Henriette Küntzelmann sprang am Sonnabend kurzfristig ein, erzielte zwei Tore. An der neuerlichen Niederlage änderte das nichts. Foto: D. Rostig

Mit einer am Ende doch deutlichen 29:21-Niederlage kehrten die Handball-Verbandsliga-Frauen des HSV Weinböhla am Sonnabend von der dritten Mannschaft des HC Rödertal zurück. Dabei verkauften sich die HSV-Frauen in Großröhrsdorf vor allem in der ersten Halbzeit teuer, machten sich aber im gesamten Spielverlauf durch eigene technische Fehler und Fehlwürfe das Leben schwer. Dabei trat der HSV mit schmaler Bank auf: Dank Henriette und Denise aus der eigenen B-Jugend, die drei Stunden später ihr Punktspiel absolvieren musste, waren zumindest zwei Auswechsler mit an Bord.

„Mit der ersten Halbzeit bin ich durchaus zufrieden. Unsere Abwehr stand gut, aber vorn leisteten wir uns zu einfache Ballverluste und die klaren Chancen, die wir kriegen, müssen wir dann auch nutzen“, so Coach Bernd Berthold nach dem Spiel zu den ersten dreißig Minuten. In denen begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, der HSV konnte sich auf drei Tore (2:5, 7.) absetzen. Allerdings konnten die Weinböhlaerinnen den Abstand nicht vergrößern - Nervosität und eigentlich seit einigen Spieltagen abgelegte Schritt- und Abspielfehler brachten die Gäste aus dem Konzept und hielten die Gastgeberinnen im Spiel. Diese nutzten die ihnen gebotenen Geschenke. Auch blieben zahlreiche Konter ungenutzt und die Rödertalbienen übernahmen bis zum Seitenwechsel das Ruder (10:12).

Auch durch die zweiten dreißig Minuten zogen sich die Fehler auf Weinböhlaer Seite. Selbst Pässe ohne Bedrängnis fanden ihr Ziel mehr schlecht als recht. Keine drei Minuten nach Wiederanpfiff führten die HC-Spielerinnen mit fünf Toren (15:10), ehe der HSV wieder zurück ins Spiel fand. Danach entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, den die Gastgeberinnen allerdings routiniert durch Egle Kalauskaite (11 Tore) und die aus dem MHV-Team ausgeliehene Nadja Irmisch (7) kontrollierten (19:15, 22:18). Bis zum Abpfiff nutzten die Hausherrinnen die zunehmenden Ballverluste und konterten den HSV aus. So verliert der HSV am Ende mit 21:29 das viertletzte Punktspiel.

Trainer Bernd Berthold hatte vor dem Spiel noch Hoffnung auf einen möglichen Punktgewinn, allerdings war „unsere Fehleranzahl auf allen Positionen heute so hoch wie schon lange nicht mehr“.

Am nächsten Spieltag, am 2. April kommt es nun zum Kellerduell. Dabei empfängt Schlusslicht HSG Weißeritztal den HSV Weinböhla (11.). Um die Chance, auf eine mögliche Relegation zu wahren, müssen die HSV-Frauen diesen Vergleich auf jeden Fall gewinnen.

