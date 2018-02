30 km/h nur während Arbeitszeit?

Coswig. Muss die Temporeduzierung in diesem Umfang wirklich sein, wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses gefragt. Es geht um die 30 km/h im Bereich der Eisenbahnbrücke auf der Meißner Straße in Radebeul, an der Stadtgrenze zu Coswig. Dort baut derzeit die Bahn ein Teilstück der Strecke Dresden – Elsterwerda. Dabei soll auch die Brücke durch einen Neubau ersetzt werden. Etwa von der Mega-Drome-Einfahrt bis fast zum Spitzgrundweg ist jetzt deshalb permanent Tempo 30 angesagt. Ob das nicht auf die Bauzeit, also auf die reine Arbeitszeit, beschränkt werden könne, hieß es. Die Stadt will das prüfen, lautete die Antwort. (SZ/IL)

