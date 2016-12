30 Jahre Spielmannszug Vom Märkischen Turnerbund gab es die Ehrenurkunde in Gold. Auch einige Sachsen spielen mit.

Gründungsmitglied Klaus Damm beim Empfang in Potsdam. Anlass war auch das 30-jährige Bestehen des Spielmannszuges Ortrand. © Maik Bethke

Der Spielmannszug Ortrand e.V. blickte im Rahmen der Vereinsweihnachtsfeier auf ein 30-jähriges Bestehen zurück und konnte zahlreiche Anekdoten resümieren. Musiker aus Thiendorf, Ponickau, Naundorf b.O. Böhla, Quersa, Lüttichau und Linz spielen mit. Viele Ideen und fleißige Hände sowie eine Menge Zeit waren für das Hobby der Musiker in all den Jahren erforderlich. Besonderes Augenmerk legte der Musikzug stets auf eine gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Institutionen der Stadt Ortrand und ihrer Umgebung.

Nicht zuletzt dafür wurde der Verein am 1. Mai vom Märkischen Turnerbund mit der Ehrenurkunde in Gold ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde dem langjährigen Schatzmeister Günther Breitfeld die Ehrennadel in Gold des Landessportbundes verliehen. Klaus Damm, Gründungsmitglied der ersten Stunde, wurde auf Vorschlag des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag Brandenburg, Ingo Senftleben, am Samstag anlässlich des „Internationales Tages des Ehrenamtes“ in die Staatskanzlei eingeladen. Dort wurde zum Empfang des Ministerpräsidenten und der Präsidenten des Landtages sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für den Verein gewürdigt. Der Vereinsvorsitzende Maik Bethke dazu: „Ohne die jahrzehntelange Unterstützung von Günther Breitfeld und Klaus Damm, abseits der normalen Musikertätigkeit, wäre der Verein nicht das, was er ist: ein Orchester mit einem aktiven Vereinsleben, das auf einer soliden Finanzbasis steht. Dafür bedanken sich die Mitglieder bei beiden.“ (SZ)

