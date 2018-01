30-Jähriger führt nun den Dorfclub

Ein Verjüngungsprozess in der Führungsebene ist bei der turnusmäßigen Vorstandsneuwahl im Dorfclub Burghammer eingeleitet worden. Zum neuen Vereinsvorsitzenden wurde Richard Meyer gewählt. Im dörflichen Leben des Ortsteiles der Gemeinde Spreetal ist der 30-Jährige kein Unbekannter, war er doch einige Jahre Chef des Jugendclubs. Zudem arbeitet er aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr mit.

Nach den jüngsten Beschlüssen wirken die „Gestandenen“ aus der Gründungszeit des Dorfclubs, Joachim Glücklich, Hans-Peter Frey und Rüdiger Bomsdorf, weiter im Vorstand. Zudem dabei sind die Jüngeren Olivia Böttcher und Marcel Lotz. „Im Herbst wird es nach Jahrzehnten wieder eine Kirmes geben und an ein kleines Kinderfest wird in diesem Jahr auch gedacht“, so die Information von Richard Meyer zu den bevorstehenden Aktivitäten des Dorfclubs.

Der Dorfclub existiert seit 1995. Damals ging es zunächst um die Organisation zweier Jubiläen, nämlich des 400. Jahrestages der Ortsgründung sowie des 100. Geburtstages der Freiwilligen Feuerwehr. Zu Buche steht inzwischen die Organisation von bisher 22 Dorffesten, die Hunderte von Gästen nach Burghammer lockten.

Das Weihnachtsbaumverbrennen, das Zampern, die jährliche Pfingst-Fahrradtour, Bowling und viele weitere Aktivitäten sind im Jahresveranstaltungsplan des Dorfclubs feste Größen. (red/HoK)

zur Startseite