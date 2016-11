30 große Jägermeister Der Kamenzer Karnevals Club sorgt Jahrzehnte für Stimmung. Zum Jubiläum gab’s Hochprozentiges und eine Aufgabe.

OB Roland Dantz hatte neben der Aufforderung „Make Kamenz Great Again" auch noch ein paar Blondierungs-Cremes und im Notfall eine blonde Perücke für die Narren parat. Denn „die Blondies" erobern ja derzeit die großen Politbühnen dieser Welt – siehe in Amerika. Vielleicht braucht man die ja auch künftig in der Lessingstadt, meinte er.

Der Bürgermeister bekommt die Narrenkappe aufgesetzt.

Viele Zuschauer beobachteten das närrische Treiben auf dem Markt.

Jägermeister in der Stadtkasse.

Die Kutsche mit den Prinzenpaaren des KKC und Ehrenpräsident Matthias Mangold hatte es gestern schwer. Vor allem die Wallstraße hoch. Da mussten die Pferde richtig Schwung nehmen auf dem rutschigen Pflaster. Aber die Tour gelang. Punkt 11.11. Uhr stand der komplette Elferrat samt Hoheiten und Oberbürgermeister Roland Dantz auf dem Rathaus-Balkon. Kurz vorher wurde gewitzelt, wie viele Menschen selbiger überhaupt hält. Nun – die Feuerprobe hatte er Jahrzehnte vorher bestanden. Denn die Kamenzer Narren eroberten ihn am Freitag bereits zum 30. Mal.

Der Traditionsverein feiert Jubiläum. Und das wurde gestern zum Start in die Fünfte Jahreszeit so richtig ausgelassen zelebriert. Auch bei nass-kaltem Wetter und Temperaturen um drei Grad. Zum Einheizen gab es mehrere Varianten – unter anderem ein hochprozentiges Geschenk der Stadt, welches man später in der Stadtkasse fand: 30 Flaschen Jägermeister! Keine Taschenquetscher wohlgemerkt! OB Roland Dantz meinte zwar süffisant, dass es die Karnevalisten „wohl gerade über die nächsten zehn Minuten retten dürfte“, doch das nahm man gelassen hin. Man hat gemeinsam manches Glas geleert. Das verbindet.

Motto: „Trau keinem über 30!“

Bevor man jedoch in den Besitz des edlen Nasses kam, wurde nach alter Tradition erst einmal das Rathaus gestürmt. Oben erwartete Stadtsprecher Thomas Käppler die Narren mit einer Ode an die Fröhlichkeit unter dem Motto „Trau keinem über 30!“ Allen voran die Hoheiten, Manuela III. und Gerd I. Die beiden sind im echten Leben zwar kein Paar, aber umso länger miteinander befreundet. Eine gute Voraussetzung für eine närrische Ehe. Bereits in der vierten Saison halten sie dem Club als Prinzenpaar die Treue. Und hatten sich auch diesmal Mühe gegeben bei den Vorbereitungen. Gerd Müller warf sich in ein echtes kölsches Prinzenkostüm – beide Hoheiten kamen anlässlich des Jubiläums festlich in Rot-Weiß daher. Auch das niedliche Kinderprinzenpaar Hermine I. und Wenzel I. stand ihnen in nichts nach. Sie schunkelten sich bei Stimmungsmusik anschließend mit den jüngsten Narren im beheizten Zelt auf dem Buttermarkt ein. Doch zurück zu der Stadtkassen-Übergabe. Wie schnell erkannt, handelte es sich um eine gern gesehene Spende für die ewig trockenen Kehlen der Narren. Aber OB Roland Dantz, der kurz vorher seine Amts-Kette und Kappe überreicht bekam, betonte nebenbei, dass man nicht immer nur fordern könne: „Wir haben uns als Stadt auch eine Aufgabe anlässlich des Jubiläums ausgedacht. Und dabei wollten wir schon etwas aktuell sein“, schmunzelte er. Aus der offenen Kasse grinste die Karnevalisten kurz darauf ein gar hässliches Foto des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump an. Sein Slogan „Make America Great Again“ war kurzerhand in „Make Kamenz Great Again“ umgemünzt worden. „Na, da haben die Narren aber einiges zu tun“, meinten einige belustigt am Rand.

KKC sammelt für Verein Sonnenstrahl

Präsident Sebastian „Pieps“ Pieper versprach dem OB jedenfalls, dass er einige Euro aus dem Erwirtschafteten für die Schulen übriglassen würde. Die wären schließlich wichtig. Dass man fein Herz für Kinder hat, beweist der KKC übrigens nicht nur zum Familienfasching. Der Verein sammelt die gesamte 30. Saison für den „Sonnenstrahl e.V.“ und möchte so krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützen. Als Vorbild nimmt man sich die Aktion um Steinmetz Jörg Demsky in Zusammenarbeit mit Tomogara. Prima Sache!

