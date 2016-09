30 Bundespolizisten in Pirna erwartet Der Einsatzzug aus Ratzeburg wurde wegen der Einheitsfeier an die Elbe verlegt.

© Symbolbild: dpa

In der neuen Industriehalle im Pirnaer Gewerbepark zeihen in den nächsten Tagen 30 Bundespolizisten ein. Sie gehören einem Einsatzzug aus Ratzeburg nahe Lübeck an und sind Teil eines Kontingents, das zur Einheitsfeier nach Dresden verlegt wurde. „Wir freuen uns, dass wir diese Halle nutzen können“, sagte der Sprecher der Bundespolizei in Pirna, Christian Meinhold. Bei solchen Ereignissen müsse man mitunter kreativ sein, um für die Beamten ein Quartier zu finden. Oft miete man sich in Hotels, Pensionen oder Ferienanlagen ein. In Pirna kam der Bundespolizei zupasse, dass die neue, für Flüchtlinge vorgesehene Halle aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen derzeit nicht belegt ist. Voraussichtlich bis 4. Oktober werden die Polizisten in Pirna bleiben. Wie viel Kräfte die Bundespolizei in und um Dresden zusammengezogen hat, wird aus einsatztaktischen Gründen nicht verraten. (SZ)

zur Startseite