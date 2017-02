30 Bäume werden gefällt Bauhof und Partner setzen unter anderem am Kollwitzpark die Säge an. Ersatzpflanzungen sind geplant. Schöne sogar.

Blick auf den Käthe-Kollwitz-Park in Bischofswerda. Sieben Bäume werden rund um die Anlage in den nächsten Tagen gefällt. © Steffen Unger

Mehrere stadtbildprägende alte Bäume werden jetzt in Bischofswerda gefällt. Dazu gehören vier Winterlinden an der Herrmann- und der Stolpener Straße. Sie säumen weite Teile des Käthe-Kollwitz-Parks seit Jahrzehnten. Nachdem sie schon einmal gekürzt wurden, sollen sie nun am Donnerstag ganz weg. Die Stadt hält das auf Anfrage für zwingend notwendig.

Untersuchungen der Bäume am Kollwitzpark ergaben, dass sie im Wurzel- und sogenannten Stammfußbereich von Pilzen befallen sind, was sie krankmacht. „Dadurch ist die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben“, sagt Bauhofmitarbeiter und Baumpfleger Steffen Samsa. Außerdem habe die sich ausbreitende Stammfäule zu einer starken Bildung von Totholz in den Baumkronen geführt. Das wiederum stelle eine erhebliche Gefahr dar für alle, die den Fußweg unter den Bäumen und die Straße daneben nutzen, so Samsa.

Noch mehr alte Bäume

Ähnliche Probleme machen nach Angaben aus dem Rathaus auf Nachfrage auch andere alte Bäume in der Stadt. Deswegen sollen auch sie in der dafür gesetzlich möglichen Zeit bis Ende Februar gefällt werden. Mitarbeiter des Bauhofes oder die Firma Baumdienst Knorre übernehmen das.

Im Auftrag der Stadt wird als nächstes am Freitag an der Geißmannsdorfer Straße eine alte Winterlinde entfernt. Am Wanderweg zwischen Rammenauer Weg und den Bürgerteichen kommen zwei Eichen weg. Sie sollen nach einem Blitzschlag bzw. wegen Pilzbefalls nicht mehr standsicher und daher nicht zu retten sein. Am Klengelweg wird eine abgestorbene Winterlinde abgenommen. Entlang des Schmöllner Weges und im Außengelände des städtischen Neuen Friedhofes werden eine Linde, eine Roteiche und ein Bergahorn gefällt, am Sportplatz in Goldbach 14 Pappeln. Auch bei den Pappeln werde reagiert aufgrund von Pilzbefall und Sturmschäden. Darüber hinaus gibt es im gesamten Stadtgebiet Baumpflegearbeiten, bei denen Totholz entfernt wird oder ein Schnitt erfolgt. An der Kamenzer Straße wurden Ende letzter Woche vier Bäume gefällt. Das passierte im Auftrag eines Unternehmens mit einer durch die Stadt erteilten Genehmigung. Pilzbefall und Sturmschäden sind hier der Grund, hieß es auf Anfrage im Rathaus.

Es gibt ein Pflanzkonzept

Auf dem parallel zum Kollwitzpark verlaufenden Fußweg entlang der Bahnhofstraße ist das Fällen von drei großen Bäumen geplant. Eine Lärche, eine Eberesche und ein Spitzahorn stehen hier auch nicht mehr lange. Insgesamt fallen damit allein rund um den innerstädtischen Kollwitzpark sieben große Bäume. Ersatzpflanzungen sind geplant. Für den Käthe-Kollwitz-Park sind sie zwischen Fachleuten von der Stadt und des Denkmalschutzes bereits abgesprochen. „Es gibt ein neues Pflanzkonzept“, wird im Rathaus bestätigt. Geplant ist demnach das Anpflanzen von acht neuen Linden im Park, integriert in die bestehende Bepflanzung. Bei der Wahl der Pflanzorte habe man sich leiten lassen von dem Wunsch nach einem gesunden Umfeld für die neuen Bäume. „Keine Versiegelung mehr, mehr Platz für die Wurzeln und keine Gefahr mehr durch Streusalz“, sagt Steffen Samsa. Die Bäume rund um den Kollwitzpark stehen jetzt auf den befestigten Fußwegen und dicht an den Straßen. Bei der Neupflanzung spielt dann aber auch die Optik nach Kriterien des Denkmalschutzes eine Rolle, da die Parks der Stadt in den Zuständigkeitsbereich der Denkmalschutzbehörde fallen. Es sieht also danach aus, als gewinnt der Kollwitzpark durch die Umgesaltung sogar.

Zwei Tage Straßensperrungen

Die vier Linden am Kollwitzpark werden am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr gefällt. Dafür wird in der Zeit die Stolpener Straße zwischen der Einmündung zur Herrmannstraße und der Polizeikreuzung voll gesperrt. Eine Umleitung soll ausgeschildert sein, teilt die Stadt mit. Am Freitag wird die Winterlinde an der Geißmannsdorfer Straße abgenommen. Die Straße ist deswegen ab 7.30 Uhr nur halbseitig befahrbar. Eine Ampel wird aufgestellt.

