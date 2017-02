3-D-Tiere im Hüttertal Die Radeberger Bogenschützen organisierten bei herrlicher Schneedecke einen ungewöhnlichen Wettkampf.

Anspruchsvoller Sport: Auf einem Parcour mussten die Bogenschützen auf 3-D-Wildtiere zielen. © Verein

Der Wolf wurde ja schon mal gesichtet, im Hüttertal. Aber diesmal waren auch Bären zu sehen. Allerdings „lediglich“ als 3-D-Tiere. Als lebensechte Nachbildungen nämlich, auf die per Pfeil und Bogen nun quasi Jagd gemacht werden konnte. Und das bei wirklich fantastischem Winterwetter mit rund 20 Zentimetern herrlich glitzernder Schneedecke.

Und auch diesmal waren wieder 92 Bogensportler aus ganz Deutschland und aus Tschechien nach Radeberg gekommen, um beim beliebten Winter-3D-Turnier der Bogenschützen des Radeberger Sportvereins ihr Können zu beweisen. Der Parcours rund um den Bogensportplatz im Hüttertal war dabei eine beachtliche sportliche Herausforderung. An 28 naturgetreuen Nachbildungen von Wildtieren galt es, zunächst die korrekte Entfernung zu schätzen und anschließend zwei saubere Schüsse zu platzieren. Anspruchsvoll; wie auch die Ergebnisse zeigen. So gelang es nur Marcus Gorf aus der Klasse Compound Freestyle unlimited, mehr als 500 Punkte von 560 möglichen Punkten zu erreichen. Aber auch die Radeberger Bogenschützen zeigten sich gut in Form: Bei den Langbogen siegte Uwe Jander aus Radeberg. Insgesamt gingen die Sportler in 14 Wertungsklassen an den Start. (szo)

Die detaillierte Ergebnisliste ist im Internet abrufbar: radebergersv-bogenschiessen.de

zur Startseite