29-Jähriger unter Mordverdacht Der Mann aus Pakistan soll seine zwölf Jahre ältere Partnerin umgebracht haben. Das Paar lebte und arbeitete zusammen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hinter den Jalousien im ersten Stock des Anbaus auf der Rückseite dieses Hauses spielte sich das Drama ab. In der Nachbarschaft betrieb das Opfer der Tat ein Imbiss. Der Mann im Bild rechts ist aus Pakistan und der Tatverdächtige. Er ist 29 Jahre alt und heißt Shahjahan Butt. © Roland Halkasch, Polizei Hinter den Jalousien im ersten Stock des Anbaus auf der Rückseite dieses Hauses spielte sich das Drama ab. In der Nachbarschaft betrieb das Opfer der Tat ein Imbiss. Der Mann im Bild rechts ist aus Pakistan und der Tatverdächtige. Er ist 29 Jahre alt und heißt Shahjahan Butt.

Nachdem die Ermittler der Polizei die Wohnung an der Alaunstraße untersucht hatten, wurde die Tote in der Nacht zum Sonnabend in die Rechtsmedizin der Uniklinik gebracht.Foto: Roland Halkasch

Seit Sonnabendnachmittag sucht die Polizei nach einem jungen Mann aus Pakistan. Der 29-Jährige heißt Shahjahan Butt. Er war zuletzt in der Äußeren Neustadt zu Hause und wohnte wahrscheinlich im ersten Stock eines Mehrfamilienhaus an der Alaunstraße. Dort lebte er gemeinsam mit seiner Partnerin. Die 41-Jährige ist tot. Die Polizei entdeckte den Leichnam der Vietnamesin am Freitagnachmittag in der Wohnung. Shahjahan Butt steht im Verdacht, die Frau umgebracht zu haben. Deshalb wird er jetzt gesucht.

Gegen 15 Uhr alarmierte ein Bekannter des Paars die Polizei. Parallel zu den Beamten traf kurz danach ein Notarzt ein. Er konnte der 41-Jährigen aber nicht mehr helfen. Die Polizei sperrte daraufhin den Eingang ab und ließ nur noch Bewohner des Hauses nach Vorlage ihres Ausweises durch. Schnell war klar, dass die Frau umgebracht worden war. Deshalb hat die Mordkommission den Fall übernommen. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes war bis in die späte Nacht in der Wohnung, um alle Spuren zu sichern.

Die 41-Jährige The T. wohnte erst seit wenigen Monaten in dem Haus nahe dem Albertplatz, berichteten Nachbarn. Die Jalousien der Wohnung seien wie am Freitag meistens geschlossen gewesen. The T. war Chefin eines Schnellrestaurants in unmittelbarer Nähe. Den kleinen Laden habe sie im November übernommen, sagte ein Vietnamese, der die 41-Jährige gut kannte und gegenüber wohnt. Der Laden sei gut gewesen, erzählte der Mann weiter, dennoch werde er seit wenigen Wochen umgestaltet. Zur Zeit ist der Imbiss im Haus Alaunstraße 3 deshalb geschlossen.

Zwischen The T. und ihrem zwölf Jahre jüngeren Freund soll es immer wieder Streit gegeben haben. Das sagten mehrere Nachbarn des ungleichen Paars. Dabei sei es auch um den Imbiss gegangen, in dem die Vietnamesin und ihr Partner aus Pakistan zusammengearbeitet haben. „Ich hab es mal nachts schreien hören. Da kam auch die Polizei, aber in welcher Wohnung das war, weiß ich nicht“, berichtete eine Deutsche aus dem Mehrfamilienhaus, in dem die 41-Jährige tot aufgefunden wurde.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen offenbar von einer Beziehungstat aus. Welche Mordmerkmale im Haftbefehl gegen den 29-Jährigen genannt werden, teilten die Ermittler nicht mit. Auch zu anderen Einzelheiten, etwa zu den Fragen, wie die 41-Jährige ums Leben kam oder wie gefährlich Shahjahan Butt eingeschätzt wird, machte die Polizei keine Angaben. Polizeisprecherin Jana Ulbricht wies zur Begründung auf das frühe Ermittlungsstadium hin und die Gefahr, dass die Arbeit der Fahnder gefährdet werden könnte, wenn Dinge bekannt werden, die nur der Täter wissen kann.

Die Obduktion der Leiche fand noch am Sonnabend bei den Rechtsmedizinern in der Uniklinik statt. Dabei bestätigte sich der Verdacht des gewaltsamen Todes. Daher beantragte die Staatsanwaltschaft noch am Sonnabend einen internationalen Haftbefehl gegen den 29-jährigen Mann aus Pakistan.

Nun setzen die Ermittler unter anderem auf die Öffentlichkeit. Sie bitten um Hinweise zu Shahjahan Butt, der 2015 nach Deutschland kam. Die Beamten wollen wissen, wo er zuletzt gesehen wurde und sich jetzt aufhält. Diesen Fahndungsaufruf will die Polizei auch noch in arabischer Sprache verbreiten.

Hinweise zu dem Verdächtigen nehmen die Ermittler unter 483 2233 entgegen.

zur Startseite