29-Jähriger bespuckt und tritt Polizisten

Auf dem Gelände des Krankenhauses Friedrichstadt hat sich in der Nacht zum Donnerstag ein 29-Jähriger der Polizei widersetzt. Der Mann war zuvor bereits mit dem Sicherheitsdienst der Klinik aneinandergeraten. Als die Polizei ihn dazu aufforderte, das Krankenhausgelände zu lassen, wurde der gebürtige Tunesier aggressiv. Er schlug sich selbst ins Gesicht und beleidigte die Beamten. Deshalb musste er die Nacht in einer Zelle auf der Schießgasse verbringen. Im Streifenwagen spuckte der Mann um sich und trat nach den Polizisten. Auch in der Zelle gab er keine Ruhe. Ein Beamter wurde bei seinen Attacken leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen kam Diebesgut ans Tageslicht. Der Mann hatte einen Fahrzeugschein für einen Audi und eine Dashcam bei sich. Erste Ermittlungen ergaben, dass beides kurz zuvor aus einem Pkw auf einem Parkplatz an der Reitbahnstraße gestohlen worden war. Dort hatten Unbekannte fünf Autos aufgebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem Navigationsgeräte. (SZ/csp)

