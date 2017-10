29-Jähriger beraubt

Neustadt. Am Montagabend ist in Neustadt ein 29-Jähriger von zwei Unbekannten beraubt worden. Der Mann befand sich auf der Maxim-Gorki-Straße, als ihm einer der beiden Täter unvermittelt auf den Kopf schlug und ihn zu Boden riss. Der zweite Täter trat auf das Opfer ein. Letztlich wurde dem 29-Jährigen das Handy im Wert von rund 160 Euro geraubt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der 50-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung.

Hohnstein. Zwischen Ehrenberg und Neustadt hat es am Montagmorgen gekracht. Kurz nach 6 Uhr war ein 50-Jähriger mit einem VW Golf auf der S 156 unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Ehrenberg wollte er nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem BMW Mini (Fahrer 30) zusammen, der den VW gerade überholen wollte. Verletzt wurde niemand. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

Im Straßengraben gelandet

Sebnitz. Im Ortsteil Mittelndorf hat sich am Montag gegen 7 Uhr ein Unfall ereignet. Der Fahrer (19) eines Skoda Octavia war auf der S 154 zwischen Altendorf und Mittelndorf unterwegs. In einer Kurve kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall erlitten der 19-Jährige, seine 15-jährige Beifahrerin sowie zwei Insassen im Alter von zwölf und 16 Jahren leichte Verletzungen. Am Skoda entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.