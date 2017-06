2 800 Brote für eine warme Kirche Zum Benefizkonzert konnte die evangelische Gemeinde weitere Spenden entgegennehmen. Jetzt wird die Kirche zur Baustelle.

Carsten Häntzschel (Mitte) vom Kirchenvorstand nahm die Spenden von Bäckermeister Lutz Gnauck (re.) und den Zuschuss der Stadt Sebnitz von OB Mike Ruckh entgegen. © Zschiedrich

Sebnitz. Am gesunden Brot für den guten Zweck haben die Sebnitzer in den vergangenen Monaten nicht gespart. Rund 2 800 „Heizungs-Brote“ gingen seit Ende Januar in den Filialen der Bäckerei Gnauck über die Verkaufstresen. Die waren nicht etwa zum Verfeuern gedacht. Die spezielle Kreation mit Urgetreide, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Roggenschrot und Leinsamen hat das Backhaus eigens zugunsten der neuen Heizung für die Sebnitzer Stadtkirche aufgelegt. 50 Cent pro verkauftem Brot flossen in den Spendentopf – knapp 1 400 Euro kamen somit zusammen.

Bäckermeister Lutz Gnauck rundete noch einmal auf und konnte zum Benefizkonzert in der Peter-Pauls-Kirche einen Umschlag mit 1 500 Euro an den Kirchenvorstand überreichen. Weitere 5 000 Euro steuerte die Stadt Sebnitz für die neue Kirchenheizung bei. Nach dem Konzert, für das Kantor Albrecht Päßler passend Choralbearbeitungen von Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und weiteren Komponisten sowie die Fuga der Sonate in D-Moll „Vater unser im Himmelreich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zusammengestellt hatte, fanden sich noch einmal gut 1 000 Euro in der Kollekte am Ausgang, welche die Konzertbesucher gespendet hatten. Für die große Spendenbereitschaft will sich der Kirchenvorstand mit einem Stifterbrief bedanken, der zum Reformations-Gottesdienst am 29. Oktober an die Großspender übergeben wird.

Um Punkt acht Uhr am Morgen nach dem Konzert begannen ehrenamtliche Helfer damit, den Altar und die Gemälde einzuhüllen, und das Mobilar auszuräumen. Seitdem läuft die Demontage der alten Heizungsanlage.

