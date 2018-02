28-Jähriger wird neuer Chef im Seniorenheim Martin Dobianer leitet jetzt das Vitanas-Haus Am Lutherplatz. Noch muss er täglich ein ganzes Stück pendeln.

Martin Dobianer hat Silvia Balazs an der Spitze des Seniorencentrums Am Lutherplatz abgelöst. Das Haus hat 123 Bewohner. © Vitanas

Riesa. Die Führung des Vitanas Senioren Centrums Am Lutherplatz ist neu geregelt: Martin Dobianer hat zum 15. Januar die Leitung des Pflegeheims übernommen, das 123 Senioren ein Zuhause bietet. Der 28-Jährige hat Gesundheitsmanagement an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Leipzig studiert und bereits einige Berufserfahrungen sammeln können – unter anderem als Trainee zur Residenzleitung und im mobilen Führungsteam der Victor’s Unternehmensgruppe, zu der auch die zahlreichen Pro-Seniore-Häuser gehören.

Aktuell lebt der neue Centrumsleiter noch in Cottbus, kann sich aber einen dauerhaften Umzug nach Riesa durchaus vorstellen. Martin Dobianer übernimmt damit die Führung von Silvia Balazs, die ab sofort das neue Vitanas Senioren Centrum Am Sternplatz in Dresden leiten wird.

„Es ist eine reizvolle Aufgabe, das fortzuführen, was meine Vorgängerin auf den Weg gebracht hat und dabei eigene Ideen einzubringen. Besonders freue ich mich darauf, die Bewohner und natürlich auch die Kollegen kennenzulernen“, so der neue Centrumsleiter. (SZ)

