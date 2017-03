28-Jähriger prallt gegen Baum

Unfall beim Rangieren Zeithain. Ein 25-Jähriger rangierte am Donnerstagmorgen mit seinem Traktor auf dem Gelände einer Tankstelle an der B 169 in Zeithain. Dabei stieß er gegen einen hinter ihm stehenden Transporter. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. (ir)

Werkzeug gestohlen Radebeul. Unbekannte brachen an einem Renault Traffic, der auf der Querstraße abgestellt war, einen Seitenscheibe auf. Anschließend stahlen sie aus dem Innenraum einen Akkuschrauber sowie eine Säbelsäge im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Benzinschläuche abgezogen. Priestewitz. Unbekannte haben am Freitagmorgen an drei abgestellten Mopeds die Benzinschläuche abgezogen und so das Auslaufen des Kraftstoffes verursacht. Die Fahrzeuge waren am Bahnhof Priestewitz, im Bereich der Fahrradständer abgestellt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.