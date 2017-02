275 Kilometer zu Fuß zurückgelegt 19-mal hat der Gebirgs- und Wanderverein in Neustadt 2016 die Schuhe geschnürt. Dieses Jahr sind neue Touren geplant.

Die Mitglieder vom Gebirgs- und Wanderverein Natur- und Heimatfreunde Neustadt können eine positive Bilanz des vergangenen Jahres ziehen. Insgesamt 19 Touren haben sie in den zwölf Monaten absolviert und dabei rund 275 Kilometer zurückgelegt, teilt Vereinsvorsitzende Eva Krebs mit. Die Neustädter Wanderer waren dabei nicht nur in der Sächsischen Schweiz unterwegs, auch nach Tschechien hat sie ihr Hobby geführt. Unter anderem besuchten sie dabei den Kuhstall im Kirnitzschtal, die Himmelschlüsselwiesen in Zeschnig bei Hohnstein, die Edmundsklamm bei Hrensko, die Dresdner Heide und die Salzsäule in Rugiswalde. Zum Abschluss der Saison ging es in den schon herbstlich bunt gefärbten Hohwald. Bei allen Touren waren knapp 300 Teilnehmer dabei, darunter mehr Frauen als Männer. Auch das gibt die Statistik des Vereins preis. Durchschnittlich seien 15 Personen bei jeder Wanderung dabei gewesen.

In diesem Jahr wollen die Vereinsmitglieder erneut die Wanderschuhe schnüren. Die konkreten Touren stehen schon fest. Insgesamt 19 Wanderrouten haben die Neustädter ausgesucht. Wohin sie führen, ist in einem neuen Kalender nachzulesen, den der Verein herausgebracht hat.

Die Natur- und Heimatfreunde gehen aber nicht nur zum eigenen Vergnügen wandern. Einige der insgesamt 75 Mitglieder engagieren sich zudem als Wegemarkierer. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein rund 76 Kilometer umfassendes Wanderwegenetz zu pflegen.

Auf diesen Strecken werden regelmäßig die Markierungen überprüft und bei Bedarf repariert oder sogar erneuert, beispielsweise dann, wenn Wegweiser mutwillig zerstört wurden.

