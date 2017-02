27 000 Euro für Rietschener Vereine Auch 2017 soll Rietschen einen Ausgleich für die Nähe zum Tagebau erhalten. Nicht nur die Vereine profitieren davon.

Symbolfoto © dpa

Mit dem Geld, das Rietschen für die Förderung seiner Vereine von der Lausitz Energie Bergbau AG erhält, soll 2017 schwerpunktmäßig die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde unterstützt werden. Insgesamt stehen 27 000 Euro zur Verfügung. Dabei ist die Vergabe des Geldes gar nicht so einfach gewesen. Da sich viele der Gemeinderäte ehrenamtlich in Vereinen engagieren, sind bei der Abstimmung von elf Stimmberechtigten am Ende nur fünf Unbefangene übrig geblieben. Wer genau wie viel Geld erhält, ist öffentlich nicht aufgeschlüsselt worden.

Ralf Brehmer erklärte aber, warum einzelne Vereine nicht bedacht worden sind. Gefördert werden demnach keine Anliegen, die dem eigentlichen Vereinszweck dienen. Einem Kegelverein würden also keine Kugeln finanziert, verdeutlicht Rietschens Bürgermeister an einem Beispiel. Insgesamt rechnet Rietschen in diesem Jahr mit einer Zuwendung in Höhe von 300 000 Euro. 74 000 Euro sollen in die Breitbandversorgung fließen, 65 000 Euro in den Abriss eines Hauses in Daubitz und 100 000 Euro in die Sanierung des Dorfkinos samt Außenanlagen. Für die Bergbaukoordination sind 34 000 Euro geplant. (SZ)

zur Startseite