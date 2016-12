27 tote Vögel auf Virus getestet Ist die Vogelgrippe hier bei uns da? Noch stehen einige Testergebnisse aus.

Im Landkreis Mittelsachsen sind bislang 27 tote Vögel gefunden worden, die mit Verdacht auf Vogelgrippe vom Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (Lüva) untersucht worden sind. „24 Proben haben wir zurück. Der Virus wurde nicht nachgewiesen“, sagte Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landkreises, am Mittwoch in Freiberg. Drei Testergebnisse stünden noch aus. „Die Untersuchung dauert in der Regel zwischen einem und drei Werktagen“, sagte er. Einen Schwerpunkt, an dem totes Geflügel aufgefunden wird, gebe es nicht. Betroffen sei „alles, was fliegt und Federn hat“, so Höllmüller. Mittelsachsen sei damit weiterhin frei von Geflügelpest. (sol)

