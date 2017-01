27 Stunden rauf und runter Jens Voigt stellt sich einer neuen Herausforderung: Der ehemalige Radprofi macht den Berliner Teufelsberg zu seinem Mount Everest – für einen guten Zweck.

Als Erstes kommt der Vollbart ab, sagt Jens Voigt. © dpa

Jens Voigt ist einsilbig geworden – ein Alarmzeichen. Manchmal sei es gewesen wie „ein schleichender Tod“, sagte der ehemalige Profi, als er nach seiner Charity-Fahrt auf den Berliner Teufelsberg, seinen Hausberg, nach einer 27-Stunden-Tortur fertig und verdreckt vom Rad steigen durfte. Der 45-Jährige war nonstop unterwegs seit Montag 12.15 Uhr, die Nacht hindurch im nasskalten Grunewald mit einer starken Lampe auf dem Helm und einer kleineren am Lenker seines Crossrades. Für alle Fälle montierte er auch eine Klingel.

Der Straßenbelag war feucht und glitschig. Eisiger Wind wehte. Nachts fiel der erste Schnee dieses Winters und die Temperatur unter null Grad Celsius. Kein Schlaf, keine längeren Pausen – auch die wärmste Spezialkleidung ist da nicht die 100-prozentige Lösung. Voigt, dem zwei Jahre nach seinem Rücktritt endlich einmal wieder ein bisschen öffentliches Interesse sichtlich nicht unangenehm war, dachte, genug trockene Kleidung im Auto zu haben. Große Pausen oder ein Stopp in seinem Haus um die Ecke, in dem er mit seiner Frau und den sechs Kindern lebt, waren nicht erlaubt.

Zum Frühstück brachte seine Frau am Dienstag Rühreier mit Toast. Auf einem kleinen Kocher stand eine Hühnerbrühe mit Graupen. „Jetzt nach Hause unter die Dusche und den Vollbart ab“, lautete Voigts Wunsch. „Ein paar Durchhänger gab’s. Zum Glück kamen die Wildschweine nur einmal, als wir berghoch fuhren – kein Problem“, sagte der einstige Ausreißerkönig der Tour de France.

Als moralische Stütze und besonders Gesprächspartner radelten von Anfang an immer knapp 20 Begleiter an der Seite des früheren Etappengewinners und deutschen Rekordstarters mit 17 Teilnahmen bei der großen Schleife. Mehr durften es nicht sein. „Das hatte ich dem Förster versprochen. So wechselnd zusammen bestimmt 300 bis 400 Mitfahrer. Es gab bergab auf dem glitschigen Untergrund viele Stürze – glücklicherweise alle glimpflich. Ich bin verschont geblieben“, sagte Voigt, der mit seiner Aktion zur Hilfe für Krebskranke das gesteckte Spendenziel von 10 000 Euro überbot. Beinahe die Hälfte kam bereits vor dem Beginn zusammen. Kurz bevor es losging, bekam er einen Zehn-Euro-Schein zugesteckt. „Ich hatte auch noch ein leeres Marmeladenglas für weitere Spenden dabei“, ließ Voigt wissen. Gut 25 000 Euro waren via Facebook oder Twitter erreicht, noch ehe die Fahrt endete. Er brachte auf einer Vier-Kilometer-Runde im Bezirk Charlottenburg etwa 9 000 Höhenmeter hinter sich, um mehr als die Höhe des Mount Everest (8 848 Meter) zu erreichen und die gleichnamige Challenge zu schaffen.

Der 120 Meter hohe Teufelsberg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus Trümmern aufgeschüttet. Auf der Kuppe stehen noch immer die Reste einer Wetter- und Abhörstation der US-amerikanischen Armee aus Zeiten des Kalten Krieges. Zwei Wege mit teils – für Berliner Verhältnisse – steilen Serpentinen führen hinauf. Der Höhenunterschied beträgt rund 90 Meter, sodass Voigt und seine Mitstreiter 100 Runden – 400 Kilometer – bewältigten.

Der Ex-Profi, offenbar immer noch mit Idealgewicht unterwegs, war in seinem Element. Als Aktiver konnte er häufig aussichtslos kämpfen und so schön telegen leiden. Das kann Voigt auch als Ex – einmal Ausreißerkönig, immer Ausreißerkönig. „Ein bisschen persönliche Verrücktheit, aber vor allem eine gute Sache, das Jahr zu starten“, nannte der ehemalige Stunden-Weltrekordler als Hauptgründe. „Das längste Rennen, das ich bisher gefahren bin, war Mailand-Sanremo mit knapp 300 Kilometern.“ Er bewältigte so viele Höhenmeter wie auf zwei Berg-Etappen bei der Frankreich-Rundfahrt. (dpa mit sid)

