27-Jähriger beraubt In Rochlitz wird ein Mann von zwei Personen attackiert. Danach fehlen ihm Geld und Dokumente.

© Symbolbild: dpa

Wegen des Verdachts einer Raubstraftat in der Bahnhofstraße ermittelt die Rochlitzer Polizei. Gegen 0.30 Uhr war dort am Sonntagmorgen ein 27-Jähriger unterwegs, als zwei Unbekannte auf ihn zukamen. Nach Angaben des 27-Jährigen sei er dann von den Unbekannten geschlagen worden, woraufhin er zu Boden ging und die Täter anschließend in Richtung Bahnhof flüchteten. Der 27-Jährige bemerkte anschließend, dass aus seiner Hosentasche die Geldbörse mit über 100 Euro Bargeld, Personaldokumenten und Geldkarte fehlte. Die Angreifer sollen 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenshirts (szo)

Weitere Polizeimeldungen vom Wochenende zurück 1 von 2 weiter Kupferdiebe auf Beutezug Wechselburg. Zwischen Freitagmorgen und Sonnabendmittag waren Kupferdiebe an einer Kirche in der Straße Göhren zugange. Die Unbekannten stahlen etwa drei Meter Fallrohr der Dachrinne vom Kirchenschiff und beschädigten den Blitzableiter. Den Gesamtschaden schätzte man auf ungefähr 300 Euro Pkw-Kollision an Engstelle Penig. Auf der Ortsverbindung zwischen Penig und Arnsdorf ereignete sich am Sonnabend gegen 7.55 Uhr ein Verkehrsunfall. An einer Engstelle, etwa 800 Meter von der Dittmansdorfer Straße entfernt, kollidierten ein aus Penig kommender Peugeot (Fahrer: 50) mit einem entgegenkommenden Ford Focus (Fahrer: 34). Dabei entstand an den Pkws ein Sachschaden von annähernd 7000 Euro.

