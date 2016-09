27-Jährige bei Unfall verletzt Auf der B 169 in Ostrau war ein Skodafahrer am Mittwoch unaufmerksam. Dann krachte es.

Bei einem Auffahrunfall in Döbeln ist am Mittwoch eine 27 Jahre alte VW-Fahrerin verletzt worden. Wie die Polizei aus Chemnitz mitteilt, waren die Frau sowie ein 33-jähriger Skoda-Fahrer gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 169 in Richtung Riesa unterwegs. Dabei fuhr der Skoda-Fahrer auf den bremsenden VW Golf.

Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Den Sachschaden am VW beziffern die Beamten auf etwa 2000 Euro, den am Skoda auf rund 6000 Euro. (DA)

