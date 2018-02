26 Jahre alter Pkw in Flammen aufgegangen

Wiednitz. Am späten Sonntagabend brannte an der Dorfstraße ein abgestelltes Auto. Aus bislang unbekannter Ursache ging laut Polizeibericht der 26 Jahre alte Audi in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr Wiednitz löschte das Fahrzeug, welches wohl noch einen Wert von etwa 1 000 Euro hatte. Verletzt wurde bei dem Feuer offenbar niemand. Ein Brandursachenermittler wird nun eingesetzt, um die Umstände des Feuers zu ergründen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Erst dann wird sich zeigen, ob es sich beispielsweise um einen technischen Defekt oder eine Straftat handelt. (kk/US)

zur Startseite