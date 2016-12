260 Volkssportler beim Gans-Abrennen Trotz Regen und grauem Himmel kam auch beider 16. Auflage Stimmung auf.

Volkssport. „Wer Weihnachten feiern kann, kann auch zum Gans-Abrennen gehen!“ Diesem Slogan folgend standen am zweiten Feiertag um 10 Uhr am SFZ trotz Regen am Vortag und grauem Himmel 260 Volkssportler bereit zur 5,0 Kilometer langen Großteich-Umrundung. Sie wollten es sich nicht nehmen lassen, wenigstens etwas Bewegung in die Weihnachtstage zu bringen. Beim traditionellen Gans-Abrennen – es war bereits die 16. Auflage – sah man wieder viele bekannte Gesichter wie beispielsweise den Einradfahrer aus Großröhrsdorf, der ebenfalls den nicht einfachen Streckenbedingungen trotzte. Eine Regenlücke nutzend, kamen alle – auch die Kinderwagenschieber – wieder stolz im Ziel an und nahmen ihre Urkunde für das Gans-Abrennen 2016 sowie das Gastgetränk entgegen. Der SV Aufbau Deutschbaselitz weist schon jetzt auf sein zwölftes Osterei-Abrennen hin, das am Ostermontag 2017 über die Bühne gehen soll. (nad)

