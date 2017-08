260 Euro für Brandopfer Nach dem Feuer in Rammenau helfen die Nachbarn dem betroffenen Ehepaar, weitere Aktionen sind geplant.

Peter Thoms nach dem Brand auf seinem Grundstück in Rammenau. © Steffen Unger

Liebevoll zeigt sich jetzt Nachbarschaftshilfe in Rammenau. Sie wird den Brandopfern Barbara und Peter Thoms zuteil. Wie das Rentnerehepaar berichtet, kamen Mitglieder der Ortsgruppe der Volkssolidarität bei ihnen vorbei und übergaben 260 Euro. Das Geld wurde während einer Kutschpartie gesammelt, die die Volkssolidarität veranstaltet hat, erzählt Barbara Thoms sichtlich gerührt. Die Spende soll den Thomsens bei der Beseitigung der Schäden helfen, die durch den Brand entstanden. Mit dem gleichen Ziel organisieren auch andere Rammenauer Hilfe, darunter Harald Willenberg vom Gemischten Chor. Er leitet die Vorbereitungen für ein Benefizkonzert am 3. September ab 15 Uhr in der Kirche Rammenau. Jeder ist dorthin eingeladen und wird um eine Spende gebeten.

Bei Familie Thoms an der Waldscheibe war in der Nacht zum 14. August ein Feuer ausgebrochen. Es richtete am Wohnhaus aus dem Jahr 1826 erhebliche Schäden an. Zwei Autos, ein Carport und die Scheune mit Werkstatt brannten nieder. (SZ/ass)

