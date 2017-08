26 Premieren am Bautzener Theater Die neue Spielzeit am Deutsch-Sorbischen Volkstheater wird am 10. September mit einem Tag der offenen Tür eröffnet.

Im Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen werden in der neuen Spielzeit 26 Premieren gezeigt. © Uwe Soeder

Zwei Uraufführungen sind für die neue Spielzeit am Deutsch-Sorbischen Volkstheater geplant. Wie Intendant Lutz Hillmann am Dienstag in Bautzen sagte, wird im Februar 2018 die Inszenierung „Lausitzer Quartiere oder Der Russe im Keller“ im Schauspielhaus ihre Premiere erleben. Mit dem Stück hat Ralph Oehme aus Leipzig den Autoren-Wettbewerb „Lausitzen“ gewonnen. Diesen hatten im Sommer 2016 das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen, das Staatstheater Cottbus und die Neue Bühne Senftenberg erstmals ausgeschrieben. Gesucht wurden dabei Ideen für Stücke, die sich mit der Region Ober- und Niederlausitz auseinandersetzen. Parallel zur Inszenierung soll zudem der Wettbewerb „Lausitzen“ in eine zweite Runde gehen.

Die zweite Uraufführung ist das Puppentheaterstück „Die Wahrheit über die Farm der Tiere“ von Ronald Mernitz aus Erfurt. Die Adaption nach dem Roman von George Orwell wird ebenfalls im Februar zu sehen sein. Zudem gibt es 24 weitere Premieren, darunter sechs Stücke in Obersorbisch oder Niedersorbisch, in der Spielzeit 2017/18.

Eröffnet wird die Spielzeit mit einem Tag der offenen Tür am 10. September. Im Mittelpunkt stehen dabei die Theaterwerkstätten vom Malsaal bis zur Schlosserei. Das Theaterjahr endet im Juni mit einem neuen Olsenbande-Coup. Mit „Die Olsenbande hebt ab“ gehe die Trilogie zu Ende, sagte Hillmann. Es werde aber schwer, an den Erfolg des diesjährigen Theatersommers mit mehr als 40 150 Zuschauern bei 34 Vorstellungen anzuknüpfen. (dpa)

zur Startseite