26-Jähriger prallt gegen Baum

Einbrecher steigen in Firmen ein

Radebeul. In Radebeul gerieten in der Nacht zum Freitag zwei Firmen an der Meißner Straße ins Visier von Einbrechern. Die Unbekannten hatten an einem Autoservice sowie einer weiteren Firma die Fenster aufgebrochen, im Inneren wurden weitere Türen sowie ein Schrank aufgehebelt. Dabei hatten sie die Alarmanlagen ausgelöst und den Ort noch vor Eintreffen des Sicherheitsdienstes sowie der alarmierten Polizeibeamten verlassen. Ob letztlich etwas gestohlen wurde, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden, teilt eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden am Freitag mit. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf rund 2800 Euro.