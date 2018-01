26 Bäume werden gefällt Die Talsperrenverwaltung bringt das Ufer am Weißen Schöps in Ordnung – auch für Kodersdorf bringt das mehr Sicherheit.

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) hat am Dienstag mit der Gehölzpflege am Weißen Schöps im Landkreis Görlitz begonnen. Bis Ende Februar werden in Girbigsdorf, Ebersbach, Kunnersdorf und Kodersdorf insgesamt 26 Bäume gefällt, an 52 weiteren bis Ende März Totholz beseitigt und Kronen zurückgeschnitten. Darüber informiert Katrin Schöne von der LTV.

Gefällt werden Robinien, Erlen, Eschen, Ahorn, Weiden und Kastanien, die sonst umstürzen könnten. Weil die Bäume direkt am Gewässer stehen, unterliegen sie der Verkehrssicherungspflicht der LTV. Dafür pflanzt diese voraussichtlich im Frühjahr neue Bäume. An 52 Bäumen werden die Kronen verschnitten und gesichert sowie Totholz und Stämmlinge entfernt. Dabei handelt es sich um Ulmen, Eichen, Erlen, Eschen, Linden, Weiden, Platanen und Ahorn.

Bäume dürfen nur von Anfang Oktober bis Ende Februar gefällt werden, um die Vögel während der Brutzeit nicht zu stören. In Kunnersdorf ist ein Teil des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes betroffen. Hier werden die Arbeiten mit besonderer Sorgfalt ausgeführt. Es kann teilweise zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Arbeiten kosten rund 98 000 Euro. (SZ)

