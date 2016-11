255 Felder für den Sportplatz Die Planungen für den Sportplatz Pfaffendorf stehen noch am Anfang. Geld dafür wird jetzt schon gesammelt.

Für die Sanierung des Sportplatzes in Paffendorf ist jetzt eine Spendenaktion gestartet. © Marko Förster

Die Pläne für die Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf wurden gerade erst im Stadtrat Königstein vorgestellt, da hat der SV Königstein schon eine Idee, wie Spenden für das Bauvorhaben gesammelt werden können. Bei einer Einwohnerversammlung am Dienstagabend stellte der Vorsitzende Sebastian Klapper eine Sponsorentafel mit 255 Feldern vor, die jeweils an einen Geldgeber veräußert werden. 25 Euro soll jedes Feld einbringen.

„Die Tafel wird dann an prominenter Stelle in der Stadt aufgestellt, entweder am Sportplatz oder in der Innenstadt“, sagt Klapper. Das stehe allerdings noch nicht genau fest. Wohl aber, wie viel Geld dadurch zusammenkommen soll: 5 900 Euro. Der Verein selbst will noch einmal 5 000 Euro dazugeben. Somit soll der Eigenanteil der Stadt geschmälert werden, die nach den aktuellen Planungen rund 320 000 Euro in den Neubau des maroden Platzes investieren müsste. Das gesamte Vorhaben kostet etwa doppelt so viel.

Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) ging am Dienstag mit gutem Beispiel voran und spendete dem Verein 250 Euro. Andere Mitglieder des Stadtrats kündigten ebenfalls an, etwas in den Spendentopf zu werfen. Sebastian Klapper ist überzeugt, dass diese Form des Geldsammelns die erfolgreichste ist. „Wir hatten auch überlegt, per Crowdfunding übers Internet Spenden zu sammeln, allerdings ist die Sponsorentafel viel persönlicher und vielleicht auch ein gewisser Anreiz für die Geldgeber, die dann ihren Namen darauf lesen können.“

Die Sanierung soll in zwei Abschnitten ablaufen. Bis 2018 soll das Vereinsgebäude erneuert werden, danach der Platz, der mit Kunstrasen ausgelegt wird. Auf dem Feld soll bis zur 5. Liga gespielt werden können.

