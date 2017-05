2 500 Euro für die Stadtbahn Eine knappe Woche lang wurde schon für den Stahlmax gesammelt. Das Echo auf den Aufruf erfreut den Verein.

Rund 2 500 Euro haben Riesaer Privatpersonen und Unternehmen bisher für den Erhalt des Stahlmax gespendet. Das teilte Kurt Hähnichen vom Stadtbahn-Verein auf SZ-Anfrage mit. „Wir danken schon jetzt allen Sponsoren und auch den Vereinsmitgliedern, die sich während der Automeile bis in die Abendstunden reingekniet haben.“ Allein über das Glücksrad des Vereins seien mehr als 1 000 Euro für die Stadtbahn zusammengekommen. Außerdem habe die Sparkasse Meißen noch einmal 1 000 Euro gespendet. Besonders freue er sich darüber, dass auch Privatpersonen Beträge bis zu 50 Euro an das Spendenkonto überwiesen haben. Hähnichen hofft nun, dass es so weitergeht: Um den Motorschaden an der Bahn zu beheben, sind insgesamt rund 12 000 Euro nötig. Immerhin ein gutes Sechstel ist also geschafft. (SZ/stl)

Spenden an den Stadtbahn-Verein sind unter dem Stichwort „Gemeinsam für die Stadtbahn“ auf folgende Konten möglich: Sparkasse Meißen, IBAN DE62 8505 5000 3088 8888 88 oder Volksbank Riesa, IBAN DE47 8509 4984 0001 2932 06.

