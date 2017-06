2500 Kilometer fern der Heimat Drei Austauschschüler aus Russland lernen derzeit am Zittauer Gymnasium. Manches ist hier ganz anders als zu Hause.

Für drei Monate in Deutschland: Valeria Voinova, Bikbulat Habibullin und Jana Emelkina aus Russland lernen am Zittauer Gymnasium. © Matthias Weber

Seit einigen Wochen muss Jana Emelkina morgens immer etwas früher aufstehen. Die junge Russin besucht für drei Monate das Christian-Weise-Gymnasium. Und hier beginnt der Unterricht bereits um 7.45 Uhr. In Saransk, ihrer Heimatstadt, geht es erst um 8.30 Uhr los.

Das ist nur einer von vielen Unterschieden zwischen dem Schulalltag in Russland und dem in Deutschland. „Wir haben auch keine so langen Frühstücks- und Mittagspausen, immer nur 15 Minuten“, berichtet die 17-Jährige. Dafür dauern die einzelnen Unterrichtsstunden wie hierzulande 45 Minuten. Auch die Klassen in Saransk – die gut 300000 Einwohner zählende Großstadt liegt etwa 640 Kilometer südöstlich von Moskau in der Republik Mordwinien – sind kaum größer als in Zittau. Am Weise-Gymnasium lernt sie gemeinsam mit 25 anderen Schülern.

Sie sei von den anderen sehr freundlich aufgenommen worden, sagt Jana Emelkina. Gleich am ersten Tag habe sie ein paar Freunde gefunden, mit denen sie sich auch nach dem Ende des Unterrichts noch trifft. Überhaupt seien alle Leute höflich und freundlich. Und vor allem pünktlich. Das musste sie gleich bei ihrer Ankunft erfahren. Mit dem Bus waren sie und die anderen russischen Austauschschüler von Moskau zwei Tage lang bis nach Berlin gefahren. Dort hatten sie gerade mal drei Minuten Zeit zum Umsteigen in den Zug nach Zittau. Doch der Bus kam ein paar Sekunden zu spät an und der Zug ist ihnen vor der Nase weggefahren.

Ende März erhielt Jana Emelkina endgültig Bescheid, dass sie nach Deutschland fahren kann. Kurz vor Ablauf der Frist fand sich doch noch eine Gastfamilie. Drei Wochen später ging es dann bereits los. Bis zum 8. Juli bleibt die 17-Jährige in Zittau. Und sie ist nicht die einzige Austauschschülerin aus Russland, die derzeit am Zittauer Gymnasium lernt. Mit ihr sind auch Valeria Voinova und Bikbulat Habibullin an die Mandau gekommen. Der 16-jährige Bikbulat, der aus der Millionenmetropole Kasan in der Republik Tatarstan stammt, ist während seines Aufenthalts in Deutschland bei Gasteltern in Hirschfelde untergekommen, die bereits mehrere russische Austauschschüler betreut haben. Mit ihnen tauschte sich Bikbulat im Vorfeld aus und wusste so bereits, welche Aufgaben und Pflichten ihn in Deutschland erwarten.

Für die Zittauer Gymnasiasten sind Gäste aus dem Ausland ebenfalls nichts Neues. Schüler aus Japan, Italien, Frankreich und auch aus Russland lernten bereits gemeinsam mit deutschen Jugendlichen. Das Mädchen aus Japan sei ganz ohne Deutschkenntnisse nach Zittau gekommen, erinnert sich Mira Evers. Die Russischlehrerin nahm jetzt Valeria bei sich auf. Das Mädchen stammt aus Kostroma, einer Großstadt mit knapp 270 000 Einwohnern, die rund 300 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt. Für sie ist es der erste Besuch in Deutschland. Und gleichzeitig der erste Geburtstag so weit weg von zu Hause. Am Donnerstag wird sie 17, mit ihren neuen Freunden feiert sie am Olbersdorfer See. „Mit meinen Eltern werde ich per Skype telefonieren, und wenn ich wieder in Russland bin, auch noch ein bisschen nachfeiern“, sagt Valeria. Auch Janas 17. Geburtstag ist erst drei Wochen her, den Tag hat sie aber nur mit ihren Gasteltern verbracht.

Bikbulat ist der Jüngste der drei Austauschschüler aus Russland. Sein Interesse an der deutschen Sprache ist bei einem Sommerlager vor zwei Jahren geweckt worden. „Sie hat einen guten Klang“, findet der 16-Jährige. In seiner Heimatschule werde als einzige Fremdsprache nur Englisch unterrichtet, erzählt er. Bei Jana Emelkina steht Deutsch dagegen mit auf dem Stundenplan. Ihr Gymnasium habe auch einen sprachlichen Schwerpunkt, die Schüler lernen hier Englisch ab der ersten Klasse sowie Deutsch, Französisch und Latein. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die russische Schülerin sehr gut Deutsch spricht. So, als wäre sie hier nicht nur für drei Monate zu Gast, sondern würde bereits länger hier leben. Sie selbst wollte, erzählt die 17-Jährige, eigentlich Französisch lernen. Doch ihre Mutter bestand darauf, dass sie Deutsch wählt. Irina Emelkina ist vor sieben Jahren selbst für einige Zeit in München gewesen.

Für ihre Tochter ist es nicht der erste Besuch in Deutschland. Im Vorjahr war sie für zehn Tage mit anderen Schülern aus Saransk über ein Austauschprogramm in der Nähe von Magdeburg. Und 2014 kam sie über den Verein „Gastschüler in Deutschland“ schon einmal für drei Monate in die Region – damals nach Niesky.

Der Berliner Verein lädt seit 23 Jahren 14- bis 16-jährige Schüler aus der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropa zu einem dreimonatigen Gastaufenthalt mit Schulbesuch nach Deutschland ein. Insgesamt 8 500 Schüler nahmen nach Angaben des Vereins bisher an dem Programm teil. Die Nachfrage sei riesengroß, leider mangele es an gastfreundlichen Eltern, daher könne so mancher Traum nicht in Erfüllung gehen. Jana, Valeria und Bikbulat haben es geschafft. Und sie könnten sich sogar vorstellen, später einmal in Deutschland zu studieren. Der jetzige Aufenthalt ist dafür zweifellos eine gute Vorbereitung.

