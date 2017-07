2 500 Gramm Drogen sichergestellt Ein 28-Jähriger hatte neben Betäubungsmitteln mehrere Tausend Euro in seiner Wohnung in Heidenau. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

Die sichergestellten Betäubungsmittel und das Bargeld aus der Wohnung in Heidenau. © Foto: Polizei

Den im wahrsten Sinne des Wortes „richtigen Riecher“ bewiesen Ermittler des Polizeireviers Pirna am Donnerstagvormittag. Der deutliche Geruch von Cannabis führte letztlich zur Sicherstellung von rund 2 500 Gramm Betäubungsmitteln. Ein 28-Jähriger befindet sich zwischenzeitlich in Haft.

Die Beamten hatten gegen 11 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße in Heidenau eine Durchsuchung in einem Ermittlungsverfahren wegen Eigentumsdelikten durchgeführt.

Dabei stellten sie im Gemeinschaftskeller ein E-Bike fest. Noch während der Überprüfung des Rades kam ein junger Mann hinzu und gab sich als Fahrradbesitzer zu erkennen. Aufgrund des augenscheinlich hochwertigen Rades baten die Polizisten den Mann um die Vorlage eines Eigentumsnachweises. Nach reichlich zehn Minuten Wartezeit gingen die Beamten schließlich zur Wohnung des Mannes im Haus.

Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Trickbetrüger am Telefon Neustadt. Aktuell sind in der Region Neustadt Trickbetrüger aktiv. Dabei geben sich die Täter als Verwandte aus und versuchen mit dem sogenannten Enkeltrick, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Am Mittwoch erhielt eine 86-jährige Neustädterin einen derartigen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als ihr Enkel aus und bat um Geld. Die Frau beendete daraufhin das Gespräch und verständigte die Polizei. Stromkabel gestohlen Freital. In der Nacht zum Donnerstag begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle an der Breiten Straße in Birkigt und stahlen dort rund 90 Meter Starkstromkabel. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 300 Euro. Wildunfall Neustadt. Auf der Straße zwischen Rückersdorf und Oberottendorf erfasste am Donnerstagabend ein VW Passat ein Reh, das über die Straße lief. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug (Fahrer 39) entstand Sachschaden in Höhe von rund 1800 Euro.

Schon beim Öffnen der Tür war deutlicher Cannabisgeruch aus der Wohnung zu riechen. Diesem folgend stellten die Polizisten ein Rauchgerät und eine Schale mit Betäubungsmitteln in der Wohnung fest. Auf Nachfrage übergab ihnen der 28-Jährige zwei weitere Dosen mit Cannabis. Auf Anordnung der Dresdner Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten schließlich die gesamte Wohnung. Dabei stellten sie insgesamt rund 2 500 Gramm Cannabisprodukte sicher, die der 28-Jährige in verschiedenen Behältnissen in seiner Wohnung aufbewahrt hatte.

Des Weiteren fanden sie mehrere Tausend Euro Bargeld sowie zwei Feinwaagen und ein Trocknungsgerät.

Die Beamten nahmen den Heidenauer wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Er wurde am Freitagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (szo)

zur Startseite