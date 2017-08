250 weitere Stellflächen am Berzdorfer See Um ein Park-Chaos wie vorigen Sonntag zu vermeiden, wird zum Abschluss der See-Woche auch der Ausweichparkplatz mit geöffnet – falls der Bedarf da ist.

Zum Berzdorfer See? Am besten mit dem Fahrrad. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Hoffnungslose Überfüllung der Parkplätze, Stau auf der Bundesstraße 99, aufgeregte und unvernünftige Kraftfahrer – all das soll es an diesem Wochenende möglichst nicht schon wieder geben. Nach dem See-Ansturm am vergangenen Sonntag, als die Stellflächen am Nordstrand des Berzdorfer Sees bei Weitem nicht ausreichten, reagiert das Görlitzer Rathaus nun.

Wie Rathaus-Sprecherin Sylvia Otto mitteilt, soll der Ausweichparkplatz in Görlitz-Weinhübel geöffnet werden, sobald die vorhandenen Parkflächen am Nordost-Strand voll sind. Damit stünden weitere 250 Plätze für Besucher des Berzdorfer Sees zur Verfügung. Die Nutzung dieser werde allerdings nur bis 20 Uhr möglich sein. Danach wird der Bereich wieder verschlossen. Aufgrund dieser Einschränkung werden für diesen Bereich auch keine Parkgebühren erhoben, so Sylvia Otto. Sie weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass das Ordnungsamt an diesem Wochenende kontrollieren werde. „Das kommende Wochenende am Berzdorfer See soll verkehrstechnisch entspannter ablaufen“, habe Bürgermeister Wieler am vergangenen Mittwoch bei einer Auswertungsrunde mit der Sicherheitsfirma K9 und allen beteiligten Fachämtern festgelegt, so Sylvia Otto.

Seewoche läuft noch bis Sonntag

Dass es noch einmal einen ähnlichen Ansturm geben wird wie am vergangenen Sonnabend – auch wenn es diesmal keine Temperaturen über 30 Grad geben soll – ist nicht auszuschließen. Schließlich läuft die Görlitzer See-Woche noch bis zum Sonntag. Mit hochklassigen Beachvolleyballwettbewerben – der Sächsische Volleyballverband richtet am Berzdorfer See sein Profiturnier aus – oder der Radio Lausitz-

Beach-Party am Sonnabendabend stehen dabei nochmals mehrere Höhepunkte auf dem Programm.

„Die Görlitzer See-Woche stößt auf erfreulich viel Resonanz. Umso wichtiger ist es daher, Rettungswege freizuhalten und die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung einzuhalten“, sagt Sylvia Otto.

Das war vergangenes Wochenende extrem schwierig. War der Sonnabend noch durchwachsen, brachen am Sonntag besuchermäßig alle Dämme. Der Schönau-Berzdorfer Bürgermeister Christian Hänel etwa sagte, dass er selbst noch nie so viele Besucher am See gesehen habe. Entsprechend begehrt waren am vergangenen Sonntag die Parkplätze rund um den Berzdorfer See. Die regulären Stellflächen waren sowohl an Nordstrand wie auch an der Blauen Lagune sehr bald voll, also wurde wild geparkt – zum großen Ärger unter anderem der Linienbusfahrer, die kaum noch durchkamen. Am Nordstrand des Sees musste die Sicherheitsfirma K 9 die Zufahrt schließlich sogar für einige Stunden komplett sperren.

