250 Euro für die Eisarena sind zu wenig Der Stadtrat Weißwasser streitet. Im Mittelpunkt steht eine private Feier im Traditionsraum und die Frage, ob dafür ausreichend Miete erhoben wurde.

Wurde für eine private Feier in der Eisarena zu wenig Miete erhoben? Und wenn ja, wer ist dafür verantwortlich? © Joachim Rehle

Anonyme Zusendungen sind eine prekäre Sache. Der absenderlosen Brief, den Stadtrat Ronald Krause (SPD) im April-Stadtrat in Auszügen zitierte, riecht nach Skandal. Aber ist es einer? In der Sitzung in dieser Woche kam das Thema erneut zur Sprache. Inhaltlich geht es um den Traditionsraum in der Eisarena. 2015 wurde er für eine private Feier im März 2016 reserviert und dafür eine Miete von 250 Euro vereinbart. Der Mieter ist in dem Schreiben nicht genannt. Inzwischen ist klar, dass es sich um Bernard Stefan handelt. Der Unternehmer hat mit seiner Firma die Heizungsanlage der Eisarena installiert und arbeitet im Vorstand des Eissportvereins Weißwasser (ESW) mit. Außerdem engagiert er sich für die Wählervereinigung Klartext, der auch Oberbürgermeister Torsten Pötzsch angehört.

Der unausgesprochene Vorwurf lautet: Die vereinbarte Miete ist zu niedrig angesetzt. Bis zur Klarstellung durch Kämmerer Rico Jung war in der Sitzung jedoch ungewiss, ob zum Zeitpunkt der mündlichen Vereinbarung über die Anmietung überhaupt eine Gebührenordnung in Kraft war. Laut Jung gab es eine solche tatsächlich. Der Betrag von 250 Euro habe damals exakt der Miete für eine Nutzung von drei Stunden entsprochen, so Jung. Die Feier soll allerdings länger gedauert haben.

Am 22. August des Jahres 2015 trat eine vom Stadtrat beschlossene, neue Gebührenordnung in Kraft. Die Vereinbarung soll im Juli 2015 getroffen worden sein. Eine Klärung, ob die Vereinbarung korrigiert oder von vornherein nach der Neuregelung hätte aufgesetzt werden müssen, konnte in der Sitzung nicht herbeigeführt werden.

Offen ist auch, wie die Information über den Vertrag oder die längst beglichene Rechnung an Dritte gelangen konnte. Eine von OB Pötzsch angestrengte Mitarbeiterbefragung kam zu einem Negativresultat, wie er in der Sitzung berichtete. Alle mit dem Vorgang befassten Rathausmitarbeiter gaben an, weder über Dritte darüber gesprochen noch Kopien von Unterlagen angefertigt zu haben.

Pötzsch wertete die Angelegenheit als Angriff auf seine Person im Zusammenhang mit der im Herbst anstehenden Oberbürgermeisterwahl. Er kündigte an, eine Klärung der Angelegenheit herbeiführen zu wollen und dazu die Kommunalaufsicht einzuschalten, da der Verdacht der Pflichtverletzung im Amt im Raum stehe.

