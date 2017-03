250 Doppelstockbetten sind Schrott Nur kurze Zeit schliefen Asylbewerber in den Möbeln im einstigen Real-Markt Niederau. Aufgrund ihrer Montage sind sie nicht mehr zu gebrauchen.

Hier im ehemaligen Real-Markt in Niederau standen die Doppelstockbetten. Aber nicht lange. © Claudia Hübschmann

Ein Meißner Schrotthändler hat in diesen Tagen viel zu tun bekommen. Die Landesdirektion Sachsen entsorgt eigenen Angaben zufolge 250 Doppelstockbetten. Diese stammen aus der früheren Erstaufnahme des Freistaats für Asylsuchende im Ex-Real-Markt in Niederau. Für rund 500 Personen war in der Halle Platz geschaffen worden. Genutzt wurde sie von September 2015 praktisch bis Ende Juni 2016, also gerade einmal zehn Monate.

Genau das sorgt für Erstaunen. In einem Anruf bei der SZ äußerte sich ein Leser verwundert darüber, dass die noch fast neuen Betten nun ein Fall für den Schrott sein sollen. Andernorts, wie etwa im Wohnheim der Meißner Verwaltungs-Hochschule, werden die stabilen Gestelle weiter genutzt, da sie offenbar von guter Qualität sind.

Nach Angaben des stellvertretenden Pressesprechers der Landesdirektion Ingolf Ulrich resultiert die Aktion aus einer Sondersituation in der Unterkunft Niederau. Aufgrund der Beschaffenheit des Fußbodens des ehemaligen Real-Marktes hätten Doppelstockbetten nicht ganz normal aufgestellt werden können. Auf dem glatten Steinfußboden wären sie bei jeder Bewegung im Bett oder jedem Anstoß von außen geräuschvoll hin- und hergerutscht. „Da die Situation in Massenunterkünften in Bezug auf Lärm generell nicht sehr komfortabel ist, wurden die Betten mit dem Ziel der Lärmreduzierung erstens am Boden fixiert und zweitens die verschiedenen Bauteile durch Hohlraumnieten miteinander verbunden“, schreibt Ulrich auf Anfrage.

Würde diese Fixierung entfernt, wäre die Tragfähigkeit der Betten stark beeinträchtigt. Sie würden sich nicht mehr in einem einwandfreien und auf Dauer nutzbaren Zustand befinden. Zu einer „stofflichen Verwertung“, sprich Verschrottung, habe insofern keine Alternative bestanden.

