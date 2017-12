25 Straßenlampen werden zusätzlich angeschaltet Die Stadt Zittau reagiert auf die Wünsche der Bürger und übernimmt zudem die Stromkosten für die Lampen am Weinauring und am Feldweg.

Die Stromkosten für die wieder angeschalteten Straßenlampen in zwei Straßen übernimmt die Stadt Zittau. (Symbolbild) © André Schulze

Zittau. Die Stadtverwaltung lässt 23 ursprünglich abgeschaltete Straßenlampen wieder anschalten und übernimmt die Stromkosten für zwei weitere von Anwohnern. Das hat der Technische und Vergabeausschuss des Stadtrates kürzlich beschlossen. Die Wünsche der Bürger seien dabei weitestgehend berücksichtigt worden, sagte Bauamtsleiter Ralph Höhne.

Am Weinauring 22a und am Feldweg 6b übernimmt die Stadt die Zahlung der Stromkosten von Anwohnern, die diese aus eigener Tasche bezahlt hatten. Zudem wird es an der Spitze der Feldstraße heller und werden an der Mittelstraße zwei, am Ostersteg eine, an der Frauenstraße drei, an der Gutenbergstraße drei und im Gebiet der geplanten neuen Eigenheimsiedlung an der Weststraße 13 Lampen zugeschaltet.

Basis ist der Beschluss des Stadtrates aus dem vergangenen Jahr, durch den 75 Prozent des Geldes, das durch die Umrüstung von Lampen auf LED-Technik eingespart wird, für die Wiederinbetriebnahme ausgeschalteter Lampen verwendet werden soll. Die Einsparung in diesem Jahr betrug knapp 1,9 Kilowattstunden. 2016 waren 17 Lampen wieder zugestellt worden. (szo/tm)

