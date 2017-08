25 neue Azubis bei Lidl Sie haben sich für eine Ausbildung in den Berufen Verkäufer, Kaufmann für Büromanagement und Fachlagerist entschieden.

Kora Rudolph und Luca Wendorff freuen sich auf ihre Ausbildung in der Lidl Regionalgesellschaft Radeburg. © Lidl Vertriebs-GmbH

In der Lidl-Regionalgesellschaft Radeburg starteten am Dienstag 25 Auszubildende in einen neuen Lebensabschnitt. Sie haben sich für eine Ausbildung in den Berufen Verkäufer, Kaufmann für Büromanagement und Fachlagerist entschieden. Im Rahmen des Lidl-Abiturientenprogramms werden sich zudem elf Azubis nach ihrer Ausbildung zum Handelsfachwirt weiterqualifizieren.

„Aus über 2 000 Bewerbungen war für uns die Auswahl nicht leicht. Dabei waren gute Schulnoten und Begeisterung für den Beruf die ausschlaggebenden Faktoren für uns“, sagt Quentin Hirche, Aus- und Weiterbildungsleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Radeburg. „Und wer sich noch kurzfristig für dieses Jahr oder für die Ausbildung ab 2018 interessiert, kann sich sehr gern bewerben.“

Die Bewerber erhielten die Möglichkeit, sich in Bewerberrunden und persönlichen Gesprächen mit dem Aus- und Weiterbildungsleiter sowie Filial- und Verkaufsleitern umfassend zu informieren und das Unternehmen von sich zu überzeugen. In den nächsten Wochen geht es nun für die Azubis direkt in die Ausbildungsfiliale bzw. in das Logistikzentrum, um vor Ort die Abläufe ihrer zukünftigen Tätigkeit kennenzulernen.

„Hier warten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben auf die Azubis, die sich für einen zukunftsorientierten Beruf mit guten Aussichten auf eine Übernahme entschieden haben“, ergänzt Hirche.

Zur Lidl-Regionalgesellschaft gehören 97 Filialen sowie das in diesem Jahr eingeweihte Logistikzentrum in Radeburg. Somit befinden sich auch die wohnortnahen Ausbildungsstätten der 36 Azubis in unterschiedlichen Landkreisen und Städten in Sachsen und Südbrandenburg. (SZ)

