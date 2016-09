25 Jahre in einer Hand Am 3. Oktober 1991 eröffnete Jens Seidel seine Lößnitztal- Schänke. Das Jubiläum feiert er taggenau und zünftig.

Wirt und Inhaber Jens Seidel mag es volkstümlich-bodenständig. © privat

Was er am zweiten Tag der Deutschen Einheit tat, hat Jens Seidel bis heute täglich vor Augen. Denn er weihte das erste Großprojekt in seiner Unternehmerlaufbahn ein: eine urige Gaststätte am Mühlweg, direkt an den Gleisen der Lößnitzgrundbahn gelegen. Getauft hat er sie Lößnitztal-Schänke. Doch der Radebeuler spricht in aller Regel von seiner „Kneipe“ oder „Brettelbude“. Wer genauer hinhört, weiß das rasch als herzhaft-deftige Variante einer Liebeserklärung zu deuten. Was diese Gaststätte besonders mache, sei das Bodenständige, Normale, sagt er.

Und genau dafür steht er selbst. Schon damals, so kurz nach der Wende, schwebte ihm als Räumlichkeit ein massives Holzhaus vor. Und weil er ein Macher ist, packte er auch beim Bau an. „Es war zu der Zeit ein Unding, extra eine Bude zu bauen, um darin eine Gaststätte aufzumachen“, erinnert er sich. Nun kann er 25-jähriges Bestehen feiern. „Wir sind die älteste Kneipe Radebeuls in einer Regie“, betont er.

Deren Geschichte beginnt aber im Grunde schon früher. Im Mai 1990 feierte der junge Fleischermeister in großer Runde seinen 25. Geburtstag. Und zwar auf dem Grundstück seiner Familie, auf dem heute die Schänke steht. Dort hatte er einen achteckigen Pavillon platziert und festlich beleuchtet. „Damals war das gesamte Elbtal abends finster“, besinnt er sich. Touristen am Bismarckturm entdeckten die hell erleuchtete Insel und machten sich neugierig auf den Weg. Auf die Frage „Kriegen wir etwas zu trinken?“ gab es für Jens Seidel nur eine Antwort: „Na klar, reinkommen!“ Am nächsten Tag hängte er ein Schild raus: „Ab heute immer geöffnet“.

Bier aus Bayern

„Dann habe ich eine Imbissbude hingezimmert“, erzählt er. Weil die Leute damals nur Westbier wollten, holte er das einmal pro Woche aus Bayern. Eine Tagestour zu dieser Zeit. Währungsunion und deutsche Einheit feierte er schon in besseren „Behelfsvarianten“. Bis ihn Ende 1990 der Ehrgeiz packte, eine Ausflugsgaststätte zu errichten. Im Spätsommer 91 stand sie.

Das Vierteljahrhundert seiner Kneipe begeht er nun auf den Tag genau am 3. Oktober mit einem großen Kinder- und Straßenfest, das er so hält, wie er es am liebsten mag: zünftig. „Mit Hüpfburg, Kinderschminken und Musi“, sagt er. Als Geburtstagsgeschenk lässt sein langjähriger Getränkehandel Flack & Schwier die Original Tiroler Alpenbummler einfliegen. Von 10 bis 16 Uhr spielen sie am Mühlweg auf. Für 12 Uhr hat Jens Seidel zudem ein Andrea-Berg-Double bestellt. Was er sich wünscht, sind Gäste, die sich oktoberfestlich in Schale werfen. Denn den Bayern fühlt er sich schon immer recht verbunden: „Die Mentalität ist unserer ähnlich“, findet er und schätzt vor allem die innere Ruhe und den Fleiß der Menschen im „andern Freistaat“.

Fleiß und Qualität heißen auch seine zwei Leitprinzipien. In ihnen sieht er die Basis seiner 25 Jahre Erfolg. „Wir haben alles selbst gestemmt“, sagt der 51-Jährige stolz. Und was ihm das Wichtigste ist: „Unsere Familie hat nach der Wende überlebt.“

