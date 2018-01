25-Jähriger verletzt zwei Polizisten

25-Jähriger schlägt nach Polizisten

Neustadt. ZU einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Montagabend in Neustadt. Gegen 22.15 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Sebnitz auf die Heinrich-Heine-Straße gerufen, da aus einer Wohnung erheblicher Lärm drang. Vor Ort versuchten die Polizisten, Ruhe herzustellen. Dabei wurden die Beamten von der Personengruppe in der betroffenen Wohnung teils beleidigt. Den Aufforderungen der Polizisten kamen die Beteiligten nicht oder nur widerwillig nach.

Der Rädelsführer der Gruppe, ein 25-jähriger Neustädter, wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Der junge Deutsche setzte sich dabei massiv zu Wehr und schlug mit einem Beutel, voll mit Bierflaschen, um sich. Zwei Polizeibeamte wurden verletzt. Letztlich konnte der 25-Jährige überwältigt werden. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,1 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.