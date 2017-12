25-Jähriger fährt angetrunken auf der Autobahn Bei einer Kontrolle bei Görlitz bemerken die Polizisten Alkoholgeruch.

Görlitz. Gleich nach seiner Einreise ins Bundesgebiet ist am Montagmorgen ein VW Sharan auf der Autobahn 4 einer Streife der Bundespolizei aufgefallen. Die Beamten fuhren mit ihrem Dienstfahrzeug hinter den VW her und gaben ihm Anhaltezeichen. Nachdem der Fahrer diese wahrgenommen hatte, verließ er an der Anschlussstelle Görlitz die Autobahn und ließ sich einer Kontrolle unterziehen. Dabei nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 25-Jährigen fest.

Ein bei dem Ukrainer durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,84 Promille ergeben, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. Zur Veranlassung weiterer Strafverfolgungsmaßnahmen wurde der Kontrollierte an die sächsische Landespolizei übergeben. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Die Fahrerlaubnis wurde dem jungen Mann vorläufig entzogen. (szo)

