25 Helme für die Jugend

Zum 25. Jubiläum hat die Jugendfeuerwehr von Weinböhla von der Gemeinde neue Helme erhalten. Obwohl die Feuerwehr nur 19 Mitglieder zählt, gab es passend zu den Feierlichkeiten 25 Helme. Ein Helm kostet laut Angaben der Feuerwehr etwa 70 Euro. „Wir freuen uns über diese Investition der Gemeinde. Normalerweise dürfen Helme nur zehn Jahre genutzt werden. Von daher war es im Sinne der Sicherheit unserer Kinder gut, dass es jetzt geklappt hat“, sagte der erste stellvertretende Wehrleiter für Einsatz und Ausbildung, Kai Walther.

Die Jugendfeuerwehr der Weinböhlaer Feuerwehr wurde am 3. Oktober 1992 ins Leben gerufen. Die Gründer der ersten Stunde waren Helmut Irmer und Hans-Peter Schuch. Elf Jungen und drei Mädchen bildeten damals die Anfangsformation.

In den vergangenen fünf Jahren führte Kai Walther, der seit dem Jahr 1997 in der Feuerwehr aktiv ist, den Jugendverband. Aufgrund seiner neuen Aufgabe hat er das Amt kürzlich an Chris Mehner abgegeben. Seit 1992 waren bisher sieben Jugendwarte in der Feuerwehr tätig. Stephan Hönigschmid

