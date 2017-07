25 Firmen suchen Lehrlinge Bei der Heidenauer Ausbildungsbörse werden 64 Berufe vorgestellt.

In sieben Jahren von zehn auf 25: Das ist die Heidenauer Ausbildungsbörse. Im ersten Jahr 2011 nahmen zehn Betriebe und Einrichtungen daran teil. Bei der siebenten Auflage am 11. August werden es 25 sein. Sie suchen Auszubildende für 64 verschiedene Ausbildungsberufe. Erstmals dabei ist die Kreishandwerkerschaft, sagt Tino Schwabe von der Barmer GEK, die die Börse federführend organisiert. Nach der durch den Brand verursachten Zwangspause ist auch die Heidenauer Galvanik wieder dabei. Zu den langjährigen Partnern gehören unter anderem aus Heidenau das Auto Forum und das Möbelwerk sowie der Druckguss Dohna und auch die beiden Stadtverwaltungen. Die Ausbildungsbörse findet wieder in und vor der Turnhalle der Goethe-Oberschule statt. (SZ/sab)

