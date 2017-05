2400 Unterschriften für sicheren Radweg

Der stark frequentierte Bischofsweg soll für Radfahrer sicherer werden. Immerhin sind hier täglich rund 3000 unterwegs. Das sind mehr als auf dem Elberadweg, den täglich 1950 Radfahrer nutzen, wie eine Zählung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ergab. Er favorisiert eine Trennung von Rad- und Autoverkehr.

Die aktuelle städtische Planung sieht jedoch eine gemischte Fahrbahn für Autos und Räder vor. Dies ist für den ADFC kein sicheres Angebot, und er hatte Mitte April eine Petition gestartet, die am Sonnabend endete. 2 400 Unterschriften sind in den letzten vier Wochen dafür zusammengekommen, davon über 1 600 auf dem Petitionsportal der Stadt Dresden. Der ADFC hofft nun, mit der Stadt wieder ins Gespräch zu kommen. Die Petition bringe wieder Bewegung in die Sache. (SZ/kh)

