2 400 mal Weißwasser

Seit Dienstag schmückt dieses Wandbild einem Giebel am Bahnhofsvorplatz. © Joachim Rehle

Weißwasser. Für ein Plakat wurde das Wandbild Lebensfreude am Computer aus einzelnen Fotos der Stadt neu zusammengesetzt. Seit Dienstag hängt es an einem Giebel am Bahnhofsvorplatz.

Es ist Teil eines Projekts mit Fachvorträgen, Vermittlungsangeboten und Ausstellungen. „Trafo Weißwasser“ läuft von Donnerstag bis Sonntag. (SZ)

zur Startseite