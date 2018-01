24 Tonnen Hundefutter bleiben in Nieder Seifersdorf stehen Polizei stoppt verkehrsuntüchtigen Lastwagen. Überdies war die Fahrerlaubnis des Brummilenkers ungültig.

Durchgebrochene Bremsscheibe an einer Zugmaschine © Polizei

Nieder Seifersdorf. Für einen 57-jährigen Lastwagenfahrer hat die Fahrt am Montagmorgen an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf geendet, unter anderem weil sein Fahrzeug als verkehrsuntüchtig eingeschätzt wurde. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit.

Eine Streife der Autobahnpolizei hatte den Sattelzug von der Autobahn gelotst und kontrolliert. Schon bei der Überprüfung des Fahrers wurden die Beamten fündig. Die Fahrerlaubnis der erforderlichen Klasse war Mitte Januar abgelaufen. Als sie den MAN mit Krone-Anhänger unter die Lupe nahmen, standen den Polizisten die Haare zu Berge. An der vorderen Achse der Zugmaschine war die Bremsscheibe auf der linken Seite mehrfach gerissen. Der Anhänger sah nicht besser aus. An zwei Achsen waren die Scheiben durchgebrochen und bei einer weiteren war die Anlage völlig funktionslos.

Ein Sachverständiger stufte die Kombination als verkehrsunsicher ein. Der Transport war mit knapp 24 Tonnen Hundefutter geladen. Die Ordnungshüter zeigten Halter und Fahrer an. Die fehlende Fahrerlaubnis wird zudem die Staatsanwaltschaft beschäftigen. (szo)

