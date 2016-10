24-mal Genuss Ab sofort kann man sich einen Monat lang durch die regionale Küche schlemmen – und dabei auch noch etwas gewinnen.

Die Kulinarischen Wochen sind gestartet. © Norbert Millauer

Sächsische Schweiz. Vier Wochen lang regionale Produkte in Hotels und Restaurants der Sächsischen Schweiz genießen: Mit einer Auftaktveranstaltung nebst Schaukochen im Gasthof Heidekrug in Cotta sind am Freitag die Kulinarischen Wochen gestartet. Bis zum 15. November bieten die teilnehmenden Gastronomen besondere Speisekarten an. Wer möchte, kann sich durch die Kreationen von insgesamt 24 guten Küchen essen. Die Aktion wird vom Regionalverband Dehoga der Hotels und Gaststätten veranstaltet und von der Sächsischen Zeitung unterstützt.

Sie nehmen teil zurück 1 von 2 weiter Hotels und Restaurants: Gasthof Lichtenhainer Wasserfall im Kirnitzschtal, Aktiv-Hotel Pirna, Hotel Lindenhof Bad Schandau, Parkhotel Bad Schandau, Elbhotel Bad Schandau, Gasthof Kurparkstübl Bad Schandau, Pura-Hotel Forsthaus im Kirnitzschtal, Gasthaus und Pension Zirkelstein Schöna, Gasthof Hillig Bad Gottleuba, Gaststätte und Pension Schrammsteinbaude Bad Schandau, Gasthof Hertigswalde Sebnitz, Panoramahotel Lilienstein in Königstein, Landhotel Zum Erbgericht Heeselicht, Landhotel Heidekrug Cotta, Landhaus Nicolai Lohmen, Landgasthaus Ziegelscheune Krippen, Biorestaurant Strandgut im Hotel Helvetia Schmilka, Berggaststätte Pfaffenstein in Pfaffendorf, Restaurant Schützenhaus in der Neustadthalle Neustadt, Landgasthof Neue Schänke Königstein, Hotel Elbiente Rathen, Panoramarestaurant Bastei Lohmen, Romantik Hotel Deutsches Haus Pirna, Hotel Sächsisches Haus Berggießhübel Erzeuger: Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren, Ziegenhof Lauterbach, Likörfabrik Gustav Müller Dürrröhrsdorf, Champignonzucht Eichler Bad Gottleuba, Forellen- und Lachszucht Ermisch Langburkersdorf, Schloß Wackerbarth Radebeul, Rothenburger Marktfrisch, Forellenräucherei Leuschke Rathen, Carstens Fischerei Rosenthal-Bielatal.

Um am Kulinarische-Wochen-Gewinnspiel teilzunehmen, reicht schon der Besuch von drei Restaurants im Aktionszeitraum. Gewinnspiel-Karten liegen in den Gaststätten aus. Wer sich drei Stempel abholt, kann die Karte an den Dehoga-Regionalverband einsenden und hat die Aussicht auf wertvolle Preise.

Alle Informationen zu den Kulinarischen Wochen sowie Adressen und Öffnungszeiten gibt es im Internet. (SZ)

