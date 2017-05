24 Männer geraten in Schlägerei Das Riesaer Zentrum war Austragungsort eines handfesten Streits zwischen Flüchtlingen. Eine Person wurde verletzt.

Am Sonntagabend sind Zeugenaussagen zufolge etwa zwei Dutzend Personen in der Nähe des Puschkinplatzes im Streit aneinandergeraten. Der Disput endete in einer handfesten Schlägerei an der Ecke Lessingstraße/Friedrich-Engels-Straße. Ein Mann bekam eine Flasche am Kopf ab und erlitt dadurch eine Verletzung. Als alarmierte Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie die Personalien von 24 jungen Männern fest.

Im Gros stammten sie aus Syrien und dem Irak. Nach SZ-Informationen waren auch zwei deutsche Staatsangehörige darunter. Waffen fand die Polizei nicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen sowie die Tatbeteiligungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Erinnerungen an Spätsommer 2016

Der Fall erinnert an ein Ereignis aus dem vergangenen Jahr: Im Spätsommer waren ebenfalls mehrere junge Männer auf dem Puschkinplatz aneinandergeraten. Ein 17-Jähriger und ein 19 Jahre alter Syrer wurden dabei schwer verletzt und blieben mehrere Tage im Krankenhaus. Etliche Stimmen forderten danach einen „Runden Tisch Puschkinplatz“, der jedoch nie zustande gekommen ist.

