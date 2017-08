24-Jähriger schwer verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt Hohnstein. Ein 24-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonnabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seiner Suzuki von der Hocksteinschänke in Richtung Hohnstein unterwegs, als er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. (SZ)

69-Jähriger bei Unfall verletzt Bad Gottleuba. Auf der Fahrt von Bad Gottleuba in Richtung Börnersdorf hat sich am Sonnabend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Aus Unachtsamkeit kam der 69-Jährige mit seiner Honda RC 48 nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und stürzte. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der Mann dabei leichte Kopfverletzungen zu und musste ambulant behandelt werden. Der am Motorrad festgestellte Sachschaden wurde von den Beamten auf 1000 Euro geschätzt. (SZ)